Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Philipp Telemann: Konzert G-Dur, TWV 52:G3 (Florian Deuter, Viola; Musica Antiqua Köln, Viola und Leitung: Reinhard Goebel); Charles Burney: Sonate Nr. 4 F-Dur (Anna Clemente, Susanna Piolanti, Klavier); Amilcare Ponchielli: "La Gioconda", Tanz der Stunden aus dem 3. Akt (New York Philharmonic: Leonard Bernstein); Santiago de Murcia: Xacaras (Los Otros); Erich Wolfgang Korngold: "The Private Lives of Elizabeth and Essex", Suite (London Symphony Orchestra: André Previn); Johannes Brahms: Aus "16 Walzer", op. 39, Nr. 1 - 5 (Schemann Klavierduo)