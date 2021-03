Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Vivaldi: Violoncellokonzert G-Dur, RV 413 (Heinrich Schiff, Violoncello; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Hans Pfitzner: Scherzo (Bamberger Symphoniker: Werner Andreas Albert); Franz Schubert: Impromptu B-Dur, D 935, Nr. 3 (Alfred Brendel, Klavier); Louise Farrenc: Ouvertüre Es-Dur, op. 24 (NDR Radiophilharmonie: Johannes Goritzki); Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierquartett Es-Dur, Allegretto, KV 493 (Emanuel Ax, Klavier; Isaac Stern, Violine; Jaime Laredo, Viola; Yo-Yo Ma, Violoncello); Thomas Simpson: Drei Tänze (Musica Antiqua Wien: Bernhard Klebel)