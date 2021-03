Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ludwig van Beethoven: Sonate G-Dur, op. 49, Nr. 2 (Michael Korstick, Klavier); Ferenc Farkas: Alte ungarische Tänze aus dem 17. Jahrhundert (István-Zsolt Nagy, Flöte; Budapest Strings); Giuseppe Ferlendis: Oboenkonzert Nr. 1 F-Dur (Heinz Holliger, Oboe; Academy of St. Martin in the Fields: Kenneth Sillito); Benedetto Marcello: Konzert e-Moll, op. 1, Nr. 2 (Sonatori de la Gioiosa Marca); Gaetano Donizetti: Sonate F-Dur (Larissa Kondratjewa, Reinhard Schmiedel, Klavier); Luka Sorkocevic: Sinfonie Nr. 2 G-Dur (Salzburger Hofmusik: Wolfgang Brunner)