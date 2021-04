Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Peter Tschaikowsky: "Schwanensee", Walzer (Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin: Heinz Rögner); Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonie F-Dur, Wq 181 (Orchestre de Chambre de Lausanne: Christian Zacharias); Louis Spohr: "Erinnerung an Marienbad", op. 89 (Kammerensemble der Academy of St. Martin in the Fields); André-Ernest-Modeste Grétry: "Céphale et Procris", Ballettsuite (Orchestre de Bretagne: Stefan Sanderling); Tomaso Albinoni: Konzert D-Dur, op. 9, Nr. 12 (Stefan Schilli, Giovanni Deangeli, Oboe; Stuttgarter Kammerorchester: Nicol Matt); Ferdinand Ries: Oktett As-Dur, Rondo, op. 128 (Linos-Ensemble)