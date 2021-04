Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Francesco Durante: Concerto Nr. 5 A-Dur (Concerto Köln); Ludwig van Beethoven/Franz Liszt: "An die ferne Geliebte", op. 98 (Alexander Krichel, Klavier); Henry Purcell: "Abdelazer", Suite (The Parley of Instruments: Roy Goodman); Franz Liszt: "Auf dem Wasser zu singen", S 558 Nr. 2 (Nikolaus Lahusen, Klavier); Franz Schubert: Ouvertüre D-Dur, D 590 (Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken: Marcello Viotti); Antonio Vivaldi: Violinkonzert D-Dur, RV 230 (Rachel Podger, Violine; Brecon Baroque)