Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Ignaz Joseph Pleyel: Sextett c-Moll, Allegro agitato (Mitglieder des Amphion Bläseroktett); Henry Purcell: "The virtuous wife", Schauspielmusik (The Parley of Instruments: Roy Goodman); Catherine Walter-Kühne: Fantasie über Themen aus der Oper "Eugen Onegin" (Emmanuel Ceysson, Harfe); Giacomo Facco: Violinkonzert e-Moll, op. 1, Nr. 1 (Federico Guglielmo, Violine; L'Arte dell'Arco); Georges Bizet: "Petite suite", op. 22 (Les Siècles: François-Xavier Roth); Domenico Scarlatti: Sonate D-Dur, K 119 (Ivo Pogorelich, Klavier)