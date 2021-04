Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Josef Myslivecek: Sinfonie G-Dur, EvaM 10:G10 (Concerto Köln: Werner Ehrhardt); Henri Herz: Klavierkonzert Nr. 1 A-Dur, Allegro moderato, op. 34 (Tasmanian Symphony Orchestra, Klavier und Leitung: Howard Shelley); Gustav Holst: Aus "The perfect fool" (BBC National Orchestra of Wales: Richard Hickox); Johann Christian Hertel: Sinfonia Nr. 1 D-Dur (Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Trompete und Leitung: Wolfgang Bauer); John Williams: "Viktor's Tale" (Recording Arts Orchestra of Los Angeles: John Williams); Matthias Georg Monn: Violoncellokonzert g-Moll, Allegro non tanto (Corinne Morris, Violoncello; Scottish Chamber Orchestra: Stephanie Gonley)