Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Sebastian Bach: Englische Suite g-Moll, BWV 808 (Alexandre Lagoya, Ida Presti, Gitarre); Henry Purcell: "The prophetess", Suite (The Parley of Instruments Baroque Orchestra: Roy Goodman); Johann Georg Lickl: Quartett G-Dur, op. 26, Nr. 2 (Lajos Lencsés, Oboe; Natalie Chee, Violine; Paul Pesthy, Viola; Ansgar Schneider, Violoncello); Bernhard Crusell: Introduktion und Variationen über ein schwedisches Lied, op. 12 (Martin Fröst, Klarinette; Philharmonisches Orchester Stockholm); Franz Liszt: "Liebeslied", S 566 (Yundi Li, Klavier); Antonio Vivaldi: Konzert C-Dur, RV 537 (La Folia Barockorchester: Robin Peter Müller)