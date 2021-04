Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Luigi Cherubini: "L'hôtellerie portugaise", Ouvertüre (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Christoph Willibald Gluck: Sinfonie D-Dur, Chen D6 Wq deest (L'Orfeo Barockorchester: Michi Gaigg); Domenico Scarlatti: Sonate G-Dur, K 14 (Thibault Cauvin, Gitarre); Hector Berlioz: "Benvenuto Cellin", Ouvertüre (Orchestre symphonique de Montréal: Charles Dutoit); Tomaso Albinoni: Concerto G-Dur, op. 9, Nr. 6 (Alfredo Bernardini, Paolo Grazzi, Oboe; Concerto Armonico); Alexander Glasunow: Hochzeitsmarsch Es-Dur, op. 21 (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Neeme Järvi)