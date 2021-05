Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Maurice Ravel: Streichquartett F-Dur, Assez vif, op. 35 (Jerusalem Quartet); Johann Melchior Molter: Ouvertüre c-Moll, MWV III/9 (Nova Stravaganza: Siegbert Rampe); Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonate D-Dur (Duo Egri & Pertis); Kurt Weill: "Lady in the Dark", The saga of Jenny (Bournemouth Symphony Orchestra: Marin Alsop); Johann Wilhelm Hertel: Konzert Nr. 3 D-Dur (Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Trompete und Leitung: Wolfgang Bauer); Peter Tschaikowsky: "Schwanensee", Scène, op. 20 (Nils Mönkemeyer, Viola; Maximilian Hornung, Violoncello; Nicholas Rimmer, Klavier)