Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Franz Schubert: "Die Verschworenen", Ouvertüre (Prague Sinfonia: Christian Benda); Antonín Dvorák: Romanze f-Moll, op. 11 (Sarah Chang, Violine; Berliner Philharmoniker: Plácido Domingo); Anton Arenskij: Klaviertrio d-Moll, Allegro moderato, op. 32 (Trio Wanderer); Henry Purcell: "Timon of Athens", Ouvertüre und Curtain tune on a ground (The Parley of Instruments: Roy Goodman); Agustín Barrios: Walzer Nr. 4 (John Williams, Gitarre); Cécile Chaminade: Concertino, op. 107 (Magali Mosnier, Flöte; Münchner Rundfunkorchester: Marco Armiliato)