Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Vivaldi: Konzert D-Dur, RV 563 (Andrea Mion, Oboe; Gabriele Cassone, Tompete; Concerto Italiano: Rinaldo Alessandrini); Antonín Dvorák: Streichquintett Es-Dur, Finale, op. 97 (Hartmut Rohde, Viola; Leipziger Streichquartett); Dmitrij Bortnjanskij: "Il Quinto Fabio", Sinfonia C-Dur (Pratum Integrum Orchestra); Carl Maria von Weber: Großes Quintett B-Dur, Allegro, op. 34 (Sabine Meyer, Klarinette; Academy of St. Martin in the Fields: Kenneth Sillito); Georg Philipp Telemann: Konzert G-Dur, TWV 50:1 - "Grillen-Sinfonie" (Masahiro Arita, Piccoloflöte; Hans Peter Westermann, Oboe; Eric Hoeprich, Chalumeau; Dane Roberts, David Sinclair, Kontrabass; La Stravaganza Köln: Andrew Manze); Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 4 B-Dur, Allegro molto e vivace, op. 60 (Kammerorchester Basel: Giovanni Antonini)