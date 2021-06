Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Amilcare Ponchielli: "La Gioconda", Tanz der Stunden aus dem 3. Akt (Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden: Georg Solti); Georg Philipp Telemann: Konzert A-Dur, TWV 52:A2 (Berliner Barock Solisten); Franz Schubert: Rondo A-Dur, D 951 (Klavierduo Uriarte - Mrongovius); Joseph Martin Kraus: Sinfonia per la chiesa (Orchestra of the Age of Enlightenment: Anthony Halstead); Antonín Dvorák: Violinkonzert a-Moll, op. 53 (Arabella Steinbacher, Violine; Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Marek Janowski); Emmanuel Chabrier: Habanera (Wiener Philharmoniker: John Eliot Gardiner)