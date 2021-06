Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Franz Schubert: Klaviertrio B-Dur, D 28 (Haydn-Trio); Carl Philipp Emanuel Bach: Flötenkonzert G-Dur, Allegro di molto, Wq 169 (Jean-Pierre Rampal, Flöte; Franz Liszt Chamber Orchestra: János Rolla); William Herschel: Symphonie Nr. 13 D-Dur (London Mozart Players: Matthias Bamert); Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzertstück f-Moll, op. 113 (Sabine Meyer, Klarinette; Wolfgang Meyer, Bassetthorn; Academy of St. Martin in the Fields: Kenneth Sillito); Antonio Bertali: Ciaconna (Austrian Baroque Company); Peter Tschaikowsky: Valse-Scherzo, op. 34 (Georgisches Kammerorchester, Violine und Leitung: Liana Issakadze)