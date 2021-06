Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Giovanni Battista Sammartini: Ouvertüre F-Dur (Orchestra da Camera Milano Classica: Roberto Gini); Alexander Glasunow: Symphonie Nr. 1 E-Dur, Allegro (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Neeme Järvi); Antonio Vivaldi: Violoncellokonzert h-Moll, R 424 (Heinrich Schiff, Violoncello; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Niels Wilhelm Gade: Symphonie Nr. 2 E-Dur, Finale (Danish National Radio Symphony Orchestra: Christopher Hogwood); Elmer Bernstein: Aus "The Magnificent Seven" (Cincinnati Pops Orchestra: Erich Kunzel); Richard Wagner: "Das Liebesverbot", Ouvertüre (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Daniel Harding)