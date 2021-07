Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Joseph Haydn: "L'incontro improvviso", Ouvertüre (Orchestre de Chambre de Lausanne: Antal Dorati); Frédéric Chopin: Mazurka f-Moll, op. 68, Nr. 4 (Arturo Benedetti Michelangeli, Klavier); Josef Myslivecek: Violinkonzert D-Dur, Allegro assai, EvaM 9a:D2 (Leila Schayegh, Violine; Collegium 1704: Václav Luks); Giovanni Battista Pescetti: Sonate Nr. 6 c-Moll (Xavier de Maistre, Harfe); John Field: Klavierkonzert Nr. 7 c-Moll, Rondo (Míceál O'Rourke, Klavier; London Mozart Players: Matthias Bamert); Matthew Locke: Music for His Majesty's Sackbuts and Cornetts (Philip Jones Brass Ensemble); Robert Schumann: Fantasiestücke, Finale, op. 88, Nr. 4 (Martha Argerich, Klavier; Gidon Kremer, Violine; Mischa Maisky, Violoncello)