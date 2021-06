Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie D-Dur, Molto allegro, KV 202 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Johann Nepomuk Hummel: Septett C-Dur, Finale, op. 114 (Capricorn); Jan Dismas Zelenka: Aus Sinfonia a 8 (Dresdner Kapellsolisten: Helmut Branny); Gabriel Fauré: Valse-caprice Des-Dur, op. 38 (Angela Hewitt, Klavier); Antonio Vivaldi: Konzert G-Dur, R 532 (Il Giardino Armonico: Giovanni Antonini); Peter Tschaikowsky: "Pezzo capriccioso", op. 62 (Suren Bagratuni, Violoncello; Adrian Oetiker, Klavier)