Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Gaetano Donizetti: Concertino G-Dur (Orchestra di Padova e del Veneto, Englisch-Horn und Leitung: Diego Dini Ciacci); Marcel Grandjany: "Petite suite classique" (Silke Aichhorn, Harfe); Hector Berlioz: "Harold en Italie", Marche de pèlerins chantant la prière du soir, op. 16 (Tabea Zimmermann, Viola; hr-Sinfonieorchester: Hugh Wolff); Joseph Bologne de Saint-Georges: Sinfonie G-Dur, op. 11, Nr. 1 (Le Parlement de Musique: Martin Gester); Friedrich Smetana: Klaviertrio g-moll, Finale, op. 15 (Eben Trio); Albert William Ketèlbey: "The clock and the Dresden figures" (Slowakisches Radio-Sinfonieorchester: Adrian Leaper)