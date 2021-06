Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Arthur Seymour Sullivan: "The Pirates of Penzance", Ouvertüre (The Hanover Band: Tom Higgins); Antonio Vivaldi: Violinkonzert a-Moll, R 356 (Rachel Podger, Violine; Brecon Baroque); Antonín Dvorák: "Karneval", Ouvertüre (MDR-Sinfonieorchester: Charles Olivieri-Munroe); Frédéric Chopin: Rondo c-Moll, op. 1 (Lilya Zilberstein, Klavier); Leopold Anton Kozeluch: Cassation Es-Dur (Consortium Classicum); Agostino Steffani: "La lotta d'Hercole", Suite (Capella Agostino Steffani: Lajos Rovatkay)