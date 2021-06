Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Christian Bach: Symphonie F-Dur (The Hanover Band: Anthony Halstead); Anton Rubinstein: Barcarolle a-Moll, op. 93, Nr. 3 (Olga Scheps, Klavier); Benjamin Godard: "Kermesse", op. 51, Nr. 3 (Münchner Rundfunkorchester: David Reiland); Johann Nepomuk Hummel: Klavierkonzert a-Moll, Rondo, op. 85 (Stephen Hough, Klavier; English Chamber Orchestra: Bryden Thomson); Franz Schubert: Symphonie Nr. 2 B-Dur, Presto (The Chamber Orchestra of Europe: Claudio Abbado); Georg Friedrich Händel: Sonate B-Dur, HWV 288 (Jürgen Groß, Violine; Elbipolis Barockorchester Hamburg)