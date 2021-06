Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Frédéric Chopin: Polonaise As-Dur, op. 53 (Olga Kern, Klavier); Georg Friedrich Händel: Oboenkonzert g-Moll, HWV 287 (Bart Schneemann, Oboe; Musica Amphion: Pieter-Jan Belder); Joachim Raff: Sonate Nr. 3, Allegro, op. 128 (Ingolf Turban, Violine; Jascha Nemtsov, Klavier); Johann Stamitz: Sinfonia a quattro A-Dur (The Chamber Orchestra of the New Dutch Academy: Simon Murphy); Wilhelm Friedrich Ernst Bach: Duetto Nr. 2 G-Dur (Piano Duo Genova & Dimitrov); Otto Nicolai: "Die Heimkehr des Verbannten", Ouvertüre (Bamberger Symphoniker: Karl Anton Rickenbacher)