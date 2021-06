Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Frank Bridge: "The turtle's retort" (Chelsea Opera Group Orchestra: Howard Williams); Antonio Vivaldi: Flötenkonzert a-Moll, RV 440 (Emmanuel Pahud, Flöte; Australian Chamber Orchestra: Richard Tognetti); Frédéric Chopin: "Krakowiak", Rondo (Jan Lisiecki, Klavier; NDR Elbphilharmonie Orchester: Krzysztof Urbanski); Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphonie Nr. 4 A-Dur, Allegro vivace, op. 90 (Orchestra of the 18th Century: Frans Brüggen); Georg Philipp Telemann: Hornkonzert D-Dur (Barry Tuckwell, Horn; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Franz Danzi: Variationen über "La ci darem la mano" (Monika Leskovar, Violoncello; Münchner Rundfunkorchester: Ulf Schirmer)