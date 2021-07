Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Johann Sebastian Bach: Konzert g-Moll, BWV 975 (Alexandre Tharaud, Klavier); Gerald Finzi: Klarinettenkonzert c-Moll, Rondo, op. 31 (Andrew Marriner, Klarinette; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Franz Lachner: Nonett F-Dur, Menuetto (Ensemble Wien-Berlin); Antonio Vivaldi: Konzert G-Dur, RV 532 (Avi Avital, Alon Sariel, Mandoline; Venice Baroque Orchestra); Ludwig van Beethoven: Sonate C-Dur, Rondo, op. 53 (Gerhard Oppitz, Klavier); Antonín Dvorák: Festmarsch, op. 54 (Tschechische Philharmonie: Václav Neumann)