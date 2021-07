Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Giovanni Legrenzi: "La Mont'Albana", op. 2 (Parnassi musici); Franz Schubert: Symphonie Nr. 5 B-Dur, Allegro vivace, D 485 (The Netherlands Radio Chamber Orchestra: Ton Koopman); Domenico Scarlatti: Sonate E-Dur, K 380 (Yuja Wang, Klavier); Ernst von Dohnanyi: Suite, Rondo, op. 19 (Danubia Symphony Orchestra: Domonkos Héja); Georg Friedrich Händel: Oboenkonzert B-Dur, HWV 302 a (Roger Lord, Oboe; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Felix Weingartner: "Lustige Ouvertüre", op. 53 (Sinfonieorchester Basel: Marko Letonja); Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert C-Dur, Allegro vivace assai, KV 467 (Orchestre de Chambre de Lausanne, Klavier und Leitung: Christian Zacharias)