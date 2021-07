Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade D-Dur, Allegro maestoso - Allegro molto, KV 250 (Camerata Academica Salzburg: Sándor Végh); Felix Mendelssohn Bartholdy: Ouvertüre C-Dur, op. 101 (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Franz Liszt: "Les jeux d'eau à la Villa d'Este", S 163, Nr. 4 (Pierre-Laurent Aimard, Klavier); Pierre-Montan Berton: Nouvelle Chaconne e-Moll (Bayerische Kammerphilharmonie: Reinhard Goebel); Ferruccio Busoni: Tanzwalzer, op. 53 (Orchestra Sinfonica di Roma: Francesco La Vecchia); Georg Friedrich Händel: Harfenkonzert B-Dur, Andante allegro, HWV 294 (Charlotte Balzereit, Harfe; Stuttgarter Kammerorchester: Nicol Matt)