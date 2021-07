Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Camille Saint-Saëns: Odelette D-Dur, op. 162 (Clara Novakova, Flöte; Ensemble Orchestral de Paris: Jean-Jacques Kantorow); Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonie D-Dur, Wq 183, Nr. 1 (Orchestra of the Age of Enlightenment: Gustav Leonhardt); Franz Schubert: Streichquartett Es-Dur, Allegro, D 87 (Mandelring Quartett); Tomaso Albinoni: Oboenkonzert D-Dur, op. 7, Nr. 6 (Stefan Schilli, Oboe; Stuttgarter Kammerorchester: Nicol Matt); Gioacchino Rossini: "Guillaume Tell", Pas de deux aus dem 1. Akt (Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi: Riccardo Chailly); Ludwig van Beethoven: Rondo B-Dur, WoO 6 (Robert Levin, Klavier; Orchestre Révolutionnaire et Romantique: John Eliot Gardiner)