Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Vivaldi: Konzert D-Dur, RV 428 - "Il gardellino" (Stefan Temmingh, Blockflöte; The Gentleman's Band; La Folia Barockorchester); Franz Schubert: All'Ungherese quasi Marcia c-Moll, D 916 B (Sebastian Knauer, Klavier); Louis Spohr: Symphonie Nr. 8 G-Dur, Finale, op. 137 (NDR Radiophilharmonie: Howard Griffiths); Joseph Rheinberger: Nonett Es-Dur, Allegro, op. 139 (Ensemble Wien-Berlin); Johann Joachim Quantz: Concerto Nr. 9 Es-Dur (Barry Tuckwell, Horn; John Constable, Cembalo; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Antonín Dvorák: Menuett As-Dur, op. 28, Nr. 1 (Kölner Klavier-Duo)