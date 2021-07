Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Vivaldi: Mandolinenkonzert C-Dur, RV 425 (Avi Avital, Mandoline; Venice Baroque Orchestra); Franz Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr. 12 cis-Moll (Artur Pizarro, Klavier); Franz Berwald: Symphonie C-Dur, Finale (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Jeffrey Tate); Ferdinando Carulli: Duo C-Dur, op. 104, Nr. 3 (Jean-Pierre Rampal, Flöte; Alexandre Lagoya, Gitarre); Georg Abraham Schneider: Sinfonia concertante D-Dur, Polonese, op. 19 (Werner Grobholz, Violine; Jürgen Kußmaul, Viola; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett B-Dur, Allegro assai, KV 458 (Jerusalem Quartet)