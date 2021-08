Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonate Nr. 6 F-Dur (Combattimento Consort Amsterdam); Hans von Bronsart von Schellendorff: Klavierkonzert fis-Moll, Allegro con fuoco, op. 10 (Emmanuel Despax, Klavier; BBC Scottish Symphony Orchestra: Eugene Tzigane); Fernando Sor: Variationen über ein Thema von Mozart, op. 9 (Alirio Diaz, Gitarre); Henri Vieuxtemps: Violinkonzert Nr. 3 A-Dur, Rondo, op. 25 (Nikita Boriso-Glebsky, Violine; Orchestre Philharmonique Royal de Liège: Patrick Davin); Georg Philipp Telemann: Oboenkonzert D-Dur, TWV 51:D5 (Heinz Holliger, Oboe; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Franz Liszt: "Ständchen", S 560 (Sophie Pacini, Klavier); Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie G-Dur, Presto, KV 199 (English Chamber Orchestra: Jeffrey Tate)