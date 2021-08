Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Francis Poulenc: Klavierkonzert, Allegretto (Erik Le Sage, Klavier; Orchestre Philharmonique de Liège: Stéphane Denève); Antonio Vivaldi: Konzert A-Dur, RV 519 (Rachel Podger, Johannes Pramsohler, Violine; Brecon Baroque); Frédéric Chopin: Nocturne g-Moll, op. 15, Nr. 3 (Fazil Say, Klavier); François-Joseph Gossec: Sinfonie F-Dur, op. 8, Nr. 2 (Les Agrémens: Guy van Waas); Ludwig van Beethoven: Klaviertrio B-Dur, Scherzo, op. 97 (Trio Fontenay); Capel Bond: Konzert Nr. 1 D-Dur (Crispian Steele-Perkins, Trompete; The Parley of Instruments Baroque Orchestra: Roy Goodman)