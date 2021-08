Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Giuseppe Sammartini: Concerto grosso Nr. 6 e-Moll (Ensemble 415: Chiara Banchini); Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviertrio c-Moll, Finale, op. 66 (Trio Jean Paul); Gioacchino Rossini: "Maometto II.", Ouvertüre (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento F-Dur, KV 240 (Scottish Chamber Orchestra Wind Soloists); Rupert Ignaz Mayr: Suite Nr. 2 D-Dur (L'arpa festante: Rien Voskuilen); Ludwig van Beethoven: Polonaise C-Dur, op. 89 (Michail Pletnev, Klavier)