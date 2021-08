Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Georg Philipp Telemann: Konzert D-Dur, TWV 52:D4 (Bernhard Forck, Violine; Stefan Dohr, Georg Schreckenberger, Horn; Berliner Barock Solisten, Violine und Leitung: Rainer Kussmaul); Frédéric Chopin: Ballade f-Moll, op. 52 (Nelson Freire, Klavier); Luigi Boccherini: Symphonie D-Dur, Grave - Allegro assai, op. 12, Nr. 1 (London Mozart Players: Matthias Bamert); Ludwig Thuille: Sextett B-Dur, Allegro moderato, op. 6 (Les Vents Français); Alessandro Marcello: Oboenkonzert d-Moll (Albrecht Mayer, Oboe; New Seasons Ensemble); Erik Satie: "Jack in the box" (Michel Legrand, Klavier)