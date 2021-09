Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Franz Schubert: "Die Zauberharfe", Ouvertüre (L'Orfeo Barockorchester: Michi Gaigg); Jan Antonín Kozeluh: Oboenkonzert F-Dur, Rondo (Kammerakademie Potsdam, Oboe und Leitung: Albrecht Mayer); Frédéric Chopin: Drei Walzer, op. 70 (Alice Sara Ott, Klavier), Georg Friedrich Händel: Concerto grosso e-Moll, op. 6, Nr. 3 (Orpheus Chamber Orchestra); Johann Wilhelm Furchheim: Sonate Nr. 4 (Ensemble Fürsten-Musik); Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzertstück d-Moll, op. 114 (Sabine Meyer, Klarinette; Wolfgang Meyer, Bassetthorn; Academy of St. Martin in the Fields: Kenneth Sillito)