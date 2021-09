Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Rupert Ignaz Mayr: Suite Nr. 3 G-Dur (L'arpa festante: Rien Voskuilen); Antonín Dvořák: Scherzo capriccioso, op. 66 (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Hans E. Zimmer); Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B-Dur, KV 186 (Bläser der Berliner Philharmoniker); Gioacchino Rossini: "Il viaggio a Reims", Ouvertüre (Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Georg Philipp Telemann: Trompetenkonzert D-Dur (Ole Edvard Antonsen, Trompete; English Chamber Orchestra: Jeffrey Tate); Giuseppe Verdi: Sinfonia C-Dur (Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi: Riccardo Chailly)