Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Antonio Vivaldi: Violinkonzert B-Dur, RV 362 - "La Caccia" (Academia Montis Regalis, Violine und Leitung Enrico Onofri); Louis Spohr: Symphonie Es-Dur, Finale, op. 20 (NDR Radiophilharmonie: Howard Griffiths); Franz Schubert: Aus Adagio und Rondo concertante F-Dur, D 487 (Karl Suske, Violine; Dieter Hallmann, Viola; Jürnjakob Timm, Violoncello; Peter Rösel, Klavier); Jean-Philippe Rameau: "Les Paladins", Suite (Orchestra of the Age of Enlightenment: Gustav Leonhardt); Joseph Haydn: Sonate C-Dur, Hob. XVI/1 (Rudolf Buchbinder, Klavier); Wolfgang Amadeus Mozart: Flötenkonzert G-Dur, Rondeau, KV 313 (Alissa Rossius, Flöte; Dresdner Kapellsolisten: Helmut Branny)