Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Carl Stamitz: Flötenkonzert G-Dur, Allegro, op. 29 (Irena Grafenauer, Flöte; Academy of St. Martin in the Fields: Neville Marriner); Frédéric Chopin: Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll, Allegro vivace, op. 21 (Sa Chen, Klavier; Gulbenkian Orchestra Lisbon: Lawrence Foster); Muzio Clementi: Nonett Es-Dur, Allegro con spirito (Persius Ensemble); Antonio Vivaldi: Violinkonzert F-Dur, RV 293 - "Der Herbst" (Gil Shaham, Violine; Orpheus Chamber Orchestra); Catherine Walter-Kühne: Fantasie über Themen aus der Oper "Eugen Onegin" (Emmanuel Ceysson, Harfe); Robert Schumann: Symphonie Nr. 3 Es-Dur, Lebhaft, op. 97 (Scottish Chamber Orchestra: Robin Ticciati)