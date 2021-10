Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Domenico Cimarosa: "Il fanatico per gli antichi Romani", Ouvertüre (Toronto Chamber Orchestra: Kevin Mallon); Ferdinand Ries: Klavierkonzert Es-Dur, Rondo, op. 42 (Christopher Hinterhuber, Klavier; New Zealand Symphony Orchestra: Uwe Grodd); Johann Wilhelm Furchheim: Sonate Nr. 3 (Ensemble Fürsten-Musik); Friedrich Smetana: "Die verkaufte Braut", Tanz der Komödianten (Gewandhausorchester Leipzig: Vaclav Neumann); Robert Schumann: "Papillons", op. 2 (Herbert Schuch, Klavier); Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 2 D-Dur, Allegro molto (Chamber Orchestra of Europe: Nikolaus Harnoncourt)