Johann David Heinichen: Konzert F-Dur, Seibel 233 (Musica Antiqua Köln: Reinhard Goebel); Bernhard Henrik Crusell: Sinfonia concertante B-Dur, Allegro ma non troppo, op. 3 (Dieter Klöcker, Klarinette; Karl-Otto Hartmann, Fagott; Nikolaus Grüger, Horn; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Claude Debussy: Rhapsodie Nr. 1 B-Dur, L 116 (Matthias Schorn, Klarinette; Oliver Triendl, Klavier); Karl von Ordonez: Sinfonie C-Dur, Brown I:C13 (L'arte del mondo: Werner Ehrhardt); Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzert Nr. 1 E-Dur, 1. Satz: Allegro vivace (Klavierduo Genova und Dimitrov; Münchner Rundfunkorchester: Ulf Schirmer); Franz Schubert: Ouvertüre D-Dur, D 26 (Prague Sinfonia: Christian Benda)