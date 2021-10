Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Michael William Balfe: "The Bohemian Girl", Ouvertüre (National Symphony Orchestra of Ireland: Richard Bonynge); Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonate Nr. 2 F-Dur (Les Plaisiers du Parnasse: David Planier); Johannes Brahms: Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur, Allegretto grazioso, op. 83 (Daniel Barenboim, Klavier; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Rafael Kubelik); Domenico Scarlatti: Sonate E-Dur, K 162 (Christian Zacharias, Klavier); Peter Tschaikowsky: "Der Nußknacker", Blumenwalzer aus dem 2. Akt (Sinfonieorchester der UdSSR: Jewgenij Swetlanow); Richard Mudge: Konzert Nr. 1 (Reinhold Friedrich, Trompete; Berliner Barock-Compagney); William Alwyn: Suite of Scottish dances (Royal Ballet Sinfonia: Gavin Sutherland)