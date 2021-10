Mit den großen Orchestern der Welt, bedeutenden Dirigenten und Solisten durch die Nacht

Jean Sibelius: Suite d-Moll, op. 117 (Jari Valo, Violine; Ostbottnisches Kammerorchester: Juha Kangas); Giovanni Maria Bononcini: Sonate F-Dur, op. 1, Nr. 5 (Jaap Schröder, Violine; Arcadia Players Trio); Peter von Winter: Sinfonia concertante B-Dur, Allegro moderato (Werner Grobholz, Violine; Dieter Klöcker, Klarinette; Nikolaus Grüger, Horn; Karl-Otto Hartmann, Fagott; Academy of St. Martin in the Fields: Iona Brown); Jules Massenet: "Scènes napolitaines" (New Zealand Symphony Orchestra: Jean-Yves Ossonce); Nicolai Medtner: "Danza festiva", op. 38, Nr. 3 (Lilya Zilberstein, Klavier); Maurice Jarre: "Doktor Schiwago", Titelfolge (Nürnberger Symphoniker: Richard Kaufman); Johann Sebastian Bach: Konzert d-Moll, BWV 1052 (Café Zimmermann)