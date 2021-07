André Wiersig hat als erster Deutscher die "Ocean's Seven" geschafft, die sieben am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen weltweit.

André Wiersig ist Extremschwimmer und er hat die "Ocean's Seven" als erster Deutscher geschafft. Das sind die sieben am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen verteilt auf fünf Kontinente. Der Ärmelkanal gehört dazu, die Cookstraße zwischen der Nord- und Südinsel Neuseelands oder auch der Kaiwi-Kanal zwischen zwei Hawaii-Inseln. In kaltem Wasser zu schwimmen braucht Vorbereitung, sowohl körperlich wie auch mental. Oder nachts zu schwimmen, wenn man nichts sieht. Jeder Ozean schmeckt anders, sagt André Wiersig; der Pazifische Ozean schmeckt ihm am besten.

