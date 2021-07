Dinah Zenker leitet den Pflegedienst eines jüdischen Seniorenheims in München. Privat lebt sie koscher und zelebriert den Sabbat, der für sie eine Kraftquelle ist.

Dinah Zenker ist Pflegedienstleiterin eines jüdischen Seniorenheims in München. Als praktizierende Jüdin steht sie ein für ihre Bewohner, die sich im hohen Alter oft besser an vergangene Zeiten erinnern als an aktuelle Krisen. Privat lebt sie koscher und zelebriert den Sabbat, der für sie eine Quelle der Kraft ist und sie zum Partner mit ihrem Schöpfer macht.

Sendung: hr2-kultur, "Das Gespräch", 08.09.2021, 22:30 Uhr.