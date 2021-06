Florian Valerius ist Bookstagrammer: Seine Empfehlungen unter @literarischernerd erreichen mehr als 20.000 Follower*innen.

Seit 15 Jahren ist er Buchhändler in Trier, aktuell in einem Indie-Buchladen, davor lange Jahre als Leiter der Uni-Buchhandlung. Außerdem ist Florian Valerius, geboren 1982, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Bookstagrammer. Unter @literarischernerd präsentiert er pro Woche zwei bis drei neue Romane und Bildbände und lässt seine Netz-Community mit weit über 20.000 Follower*innen an seinem Leser- und Buchhändler-Leben teilhaben. Die reisen nicht selten auch schon mal nach Trier, um ihn in der analogen Welt zu treffen und seine konsequent persönlichen Empfehlungen vor Ort zu kaufen.

Sendung: hr2-kultur, "Das Gespräch", 02.07.2021, 22:30 Uhr.