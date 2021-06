Der Publizist Michel Friedman ist ein streitbarer Geist, ein Provokateur und Mahner bei gesellschaftlichen und politischen Fragen.

Michel Friedman ist Jurist und Philosoph, Publizist, Moderator und Autor. Vor allem aber ist er ein streitbarer Geist. Er war Klassensprecher, Schulsprecher, hat sich schon im zarten Alter von zwölf in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main engagiert. Später trat er in die CDU ein, hatte eine eigene Talksendung, schrieb und schreibt für Zeitungen. Aus seiner Meinung macht Michel Friedman nie einen Hehl. Der Unternehmer Oskar Schindler rettete Friedmans Eltern und seine Großmutter vor den Nazis. Als kleiner Junge hat er Schindler noch persönlich kennengelernt.

Das Gespräch finden Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek und unter ardradiofestival.de

Weitere Informationen Mehr vom ARD-Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD-Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Das Gespräch", 07.07.2021, 22:30 Uhr.