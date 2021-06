Luisa Neubauer gilt als Gesicht der "Fridays for Future"-Bewegung in Deutschland. Was bewegt die junge Frau, die oft als deutsche Greta Thunberg bezeichnet wird?

Luisa Neubauer wird oft als das Gesicht der "Fridays for Future"-Bewegung in Deutschland oder als deutsche Greta Thunberg beschrieben. Wer aber ist die junge Frau, die der damalige Siemens-Chef Joe Kaeser in sein Aufsichtsgremium für Umweltfragen berufen wollte? Wie fühlt es sich an, auf einmal in TV-Talkshows mit Spitzenpolitikern die weltweite Klimapolitik zu diskutieren? Was treibt junge Menschen an, für Klimapolitik einen großen Teil ihrer Zeit zu opfern und immer wieder unbequeme Fragen zu stellen?

Sendung: hr2-kultur, "Das Gespräch", 11.08.2021, 22:30 Uhr.