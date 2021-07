Mirna Funk schreibt über ihr Leben in Berlin und Tel Aviv. Gerade erschien ihr zweiter Roman und sie ist Host des Podcasts "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".

Mirna Funk ist Schriftstellerin und Journalistin. Aktuell produziert sie im Wechsel mit zwei Kolleg*innen einen wöchentlichen Podcast zum Themenjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". 1981 in Ost-Berlin geboren, wuchs Mirna Funk in der jüdischen Familie ihres Vaters auf. Sie lebt und arbeitet in Berlin und Tel Aviv, beschreibt als Publizistin meinungsstark und eindringlich jüdischen Alltag und jüdisches Leben der dritten Generation – u.a. auch als Kolumnistin der deutschen Vogue. 2015 ist ihr erster Roman "Winternähe" erschienen, in diesem Frühjahr ihr zweiter "Zwischen Du und Ich".

Das Gespräch finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek und unter ardradiofestival.de

Weitere Informationen Mehr vom ARD Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Das Gespräch", 01.09.2021, 22:30 Uhr.