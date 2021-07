In ihrem Buch "Von den Deutschen lernen" reflektiert Susan Neiman, Direktorin des Einstein Forums in Potsdam, die Aufarbeitung der Shoa in Ost- und Westdeutschland.

Geboren ist die Tochter einer jüdischen Familie in Atlanta, Georgia. Als sie 13 war, wurde der US-Bürgerrechtler Martin Luther King dort beigesetzt, ihre Mutter hat sie mit zur Beerdigung genommen. Das hat Susan Neimans Auseinandersetzung mit Geschichte nachhaltig beeinflusst. Seit 2000 ist sie Direktorin des Einstein Forums in Potsdam. Davor war sie u.a. in Yale Philosophie-Professorin. 2020 hat Neiman, die seit einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, das Buch "Von den Deutschen lernen" geschrieben, in dem sie die ost- und westdeutsche Aufarbeitung der Shoa klug reflektiert.

13.09.2021