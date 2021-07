Rabbiner Walter Homolka ist Rektor des Abraham Geiger Kollegs in Potsdam. Er ist Oberst der Reserve bei der Bundeswehr, obwohl er selbst als Geistlicher nie gedient hat.

Walter Homolka hat sich im Alter von 17 Jahren für das Judentum entschieden, nicht aufgrund familiärer Bezüge, sondern weil ihn diese Religion fasziniert hat. Geboren in Landau an der Isar, ist der Religionswissenschaftler heute Rabbiner und lehrt als Rektor des Abraham Geiger Kollegs an der Universität Potsdam. Darüber hinaus ist er Oberst der Reserve bei der Bundeswehr, obwohl er selbst als Geistlicher nie gedient hat.

