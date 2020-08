Eine seltene Gelegenheit: Das hr-Jazzensemble, eigentlich ein Studio-Ensemble, ist am 24. September 2020 in der Alten Oper Frankfurt bei "Bühne für Frankfurt: Jazz" live zu erleben.

Das hr-Jazzensemble präsentiert sich hier in der "p.s."-Variante. Den Langstreckenrekord hat es ja schon: Ein solch stolzes Alter hat bislang noch keine Jazzband in der freien Wildbahn erleben können: Als 1958 der Intendant des Frankfurter Funkhauses auf dem 6. Deutschen Jazzfestival Frankfurt die "German Allstars" unter Albert Mangelsdorff als künftiges "Jazzensemble des Hessischen Rundfunks" proklamierte, konnten weder die Musiker noch die Verantwortlichen des Senders ahnen, welche auf Jahrzehnte hinaus folgenreiche Entwicklung sich aus dieser Geburt qua Akklamation entwickeln würde. Denn das "hr-Jazzensemble" besteht noch heute – 62 Jahre nach der Gründung.

Das Jazzensemble hat in der Stille des Studios, von Umbesetzungen unbeeindruckt und vom Lauf der Zeit nie überholt, mittlerweile eine ganze Enzyklopädie "kom-provisierter Musik" geschaffen. Dieses einzigartige Schattengewächs in der Jazz-Flora konnte von Anfang an frei von kommerziellen Aufgaben und allen Zwängen des Marktes spielen und experimentieren. Dafür bekam der Ermöglicher, der hr, eine ausgefallene und einzigartige Klangwelt – singulär in der ganzen ARD-Landschaft, mit einer individuellen Färbung seiner Jazzsendungen.

Das hr-Jazzensemble entwickelte sich zeitweise zum Rückgrat des Frankfurter Jazzgeschehens – Auswirkungen auf das bundesdeutsche Jazzgeschehen inclusive – und es ist noch heute besetzt mit namhaften Musikern wie Heinz Sauer, Günter Lenz und Christof Lauer. Unglaublich, wer alles als Gast-Solist beim Frankfurter Ensemble im Laufe der 6 Jahrzehnte vorbeigeschaut hat: ein besonderes Exponat deutscher Jazzgeschichte.

Wider den Würgegriff der Pandemie

Nur selten ist das Ensemble live auf der Konzertbühne zu erleben, seine eigentliche Werkbank ist das Studio. Ein besonderer Anlass ist gegeben: Im Bewusstsein der Auswirkungen der Coronakrise auf die Kulturschaffenden in der Stadt Frankfurt hat die Alte Oper kurzfristig ein neues Format ins Programm genommen: "Bühne für Frankfurt" heißt es. Am 24. September, spielt unter anderem um 20:30 Uhr das hr-Jazzensemble in der Alten Oper Frankfurt.

Bei "Bühne für Frankfurt: Jazz" ist das hr-Jazzensemble in seiner aktuellen p.s.-Variante zu erleben: p.s. steht für "pandemically small".