hr2-kultur und die Landeshauptstadt Wiesbaden laden zum 20. Mal zum hr2-Hörfest Wiesbaden ein. Die Jubiläumsausgabe präsentiert sich Pandemie-bedingt anders als sonst. Das traditionsreiche "Labyrinth des Hörens" gibt es diesmal gleich an drei verschiedenen Orten und der Preis für das beste Kinder- und Jugendhörbuch wird auch vergeben.

Spannendes aus der akustischen Welt

Um die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, zieht das "Labyrinth des Hörens" um: Statt im Literaturhaus Villa Clementine findet es diesmal im Museum Wiesbaden, in der Marktkirche und im Kulturforum statt - an allen drei Orten mit wie gewohnt spannenden Vorträgen. Themen sind der musikalische "Fingerabdruck" von Kirchenglocken, Hörspiel-Klangkunst und die "unerhörten" Töne des Trautoniums. Zu Gast sind der Glockensachverständige Michael Plitzner, die Hörspielmacherin Antje Vowinckel und der Musiker Peter Pichler.

Preis für die beste Stimmen-Leistung

Auch der mit 10.000 Euro dotierte Hörbuchpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden für das beste "Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2020" wird pandemiebedingt in neuer Form präsentiert. Statt im Rahmen einer Kinder-Hörgala wird der Preis am Sonntag, 27. Juni, im Programm von hr2-kultur verliehen. Er geht an die Schauspielerin Birte Schnöink. Sie wird für ihre Sprecherleistung für das Hörbuch "Der Junge aus der letzten Reihe", eine Schul- und Fluchtgeschichte von Onjali Q. Raúf (Hörcompany), ausgezeichnet. In der Sendung berichtet die Jury der hr2- Hörbuchbestenliste, was ein Hörbuch aus der Flut der Veröffentlichungen heraushebt und welche Kriterien bei der Bewertung gelten. Die Leiterin der Hörcompany gibt Einblicke in die Besonderheiten der Produktion. Und Kulturdezernent Axel Imholz verrät, warum sich die Stadt Wiesbaden so für das Hören engagiert. Außerdem mit dabei: Kinder der Wiesbadener Schule Campus Klarenthal. Moderiert wird die Radiosendung von Klaus Krückemeyer.

Sprache wird Aktion

Live in der Stadt, im "Marleen" im Lili Wiesbaden, wird am Mittwoch, 23. Juni, die Performance "Buddhacage" von Armin Nufer gezeigt. Textfragmente von Siddharta Gautama, John Cage und Menschen in Gefängnissen werden darin durch Sprache, Bewegung und Musik in performative Aktionen überführt.

Kinder lassen klingen - das Schulprojekt

Für das Projekt "Klänge, Sounds, Geschichten" haben Wiesbadener Schulklassen gemeinsam mit Wiesbadener Musikerinnen und Musikern sowie Komponistinnen und Komponisten bereits seit dem vergangenen Jahr an ihren Soundexperimenten und Klangprojekten gearbeitet. Für die Zusammenarbeit im Distanzunterricht wurden dabei kreative Lösungen gefunden. Präsentiert werden die Ergebnisse diesmal ausschließlich im Radio, in der hr2-Sendung "Lauschinsel" am Sonntag, 25. Juli.

Filme mit Musik

Die Caligari FilmBühne zeigt ihren Besuchern am Samstag, 26. Juni, mit "A Symphony of Noise" die Welt des Konzeptkünstlers Matthew Herbert, einem Star der elektronischen Musik, der seine Elektro-Rhythmen mit politischen Botschaften ausstattet. Zudem wird ein zugeschaltetes Filmgespräch angeboten. Außerdem ist im Anschluss der Film "The United States vs. Billie Holiday" zu sehen. Der Film erzählt von einer der erfolgreichsten Jazzsängerinnen der Welt, die der Regierung der Vereinigten Staaten dennoch ein Dorn im Auge ist – nicht zuletzt wegen ihres kraftvollen Protestsongs „Strange Fruit”, in dem sie die offen rassistisch motivierten Lynchmorde in den Südstaaten anprangert. Das "Traumkino für Kinder" erzählt mit "Blanka" am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Juni, von einem elternlosen Kind in Manila und seiner Freundschaft zu einem blinden Straßenmusiker.

Das Hörfest ist diesmal anders...

"Das hr2-Hörfest hat in Wiesbaden eine nun bereits zwanzigjährige Tradition und es ist zwar sehr schade, dass es gerade in seinem Jubiläumsjahr nur in einer verkleinerten Form in Präsenz in der Stadt stattfinden kann, aber gerade die vor Ort geplanten Veranstaltungen sind wahre Klang-Highlights und damit würdig, das Festival zu repräsentieren.

Zudem können wir glücklicherweise auf das wichtigste Medium des Hörfests zurückgreifen: das Radio und den Sender hr2-kultur. Einige Klangprojekte sowie die Verleihung des Hörbuchpreises der Landeshauptstadt Wiesbaden für das 'Kinder- und Jugendhörbuch' 2020 feiern wir dort in abwechslungsreichen Sendungen", sagt Wiesbadens Kulturdezernent Axel Imholz.

...wird aber stattfinden

"Gerne hätten wir das 20. hr2-Hörfest Wiesbaden in gebührender Größe mit dem Publikum und den Künstler*innen gefeiert. Dass nun ausgerechnet die beliebten hr2-Hörgalas entfallen müssen, ist bedauerlich.

Wir freuen uns jedoch sehr auf die verbliebenen Veranstaltungen, und den Hörbuchpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden für das ‚Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2020‘ verleihen wir im Programm von hr2-kultur. Herzlich bedanken möchte ich mich bei den Künstler*innen und Schulen, die unter herausfordernden Bedingungen das Vermittlungsprojekt 'Klänge, Sounds, Geschichten' ermöglicht haben", sagt der Programmleiter von hr2-kultur Hans Sarkowicz.

Weitere Informationen Das Programm - vor Ort und im Radio "Buddhacage", Mi., 23. Juni, 19 Uhr, voraussichtlich Marleen im Lili Wiesbaden

"Labyrinth des Hörens", Do., 24. Juni, 19 Uhr, Kulturforum Wiesbaden, Museum Wiesbaden und Marktkirche Wiesbaden

Filme zum Hörfest: "A Symphony of Noise", Sa., 26. Juni, 17.00 Uhr, "The United States vs. Billie Holiday", 20 Uhr, Caligari FilmBühne

Traumkino für Kinder: "Blanka", Sa., 26. Juni, und So., 27. Juni, 14.30 Uhr, Caligari FilmBühne

Verleihung des Hörbuchpreises der Landeshauptstadt Wiesbaden für das "Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2020", So., 27. Juni, 12.04 Uhr, hr2-kultur und im Anschluss als Audio-on-demand auf hr2.de und wiesbaden.de/hoerfest

"Klänge, Sounds, Geschichten", So., 25. Julei, 8:05 Uhr, hr2-Lauschinsel und im Anschluss als Audio-on-demand auf hr2.de Ende der weiteren Informationen

Vorverkauf ab 10. Juni

